Wir schlagen die Zeit in Hades II auf dem heutigen GR Live tot.

Hades II startet heute offiziell und zur Feier des Sprungs des Spiels vom Early Access zu einer 1.0-Veröffentlichung werden wir es später auf GR Live testen. Supergiants Roguelike-Fortsetzung von Hades befindet sich seit einem Jahr im Early Access und bietet neue Bosse und Inhalte, hält die Geschichte aber hinter verschlossenen Türen.

Wir werden bei der heutigen GR Live nicht zu tief in die Spoiler eintauchen, aber wir werden das Spiel in seiner ganzen Pracht auf unseren YouTube-, Twitch- und Facebook-Seiten zur üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ präsentieren. Wie immer könnt ihr auch auf unserer eigenen GR Live Homepage zuschauen.

Es ist erwähnenswert, dass wir Hades II auf dem PC spielen werden, daher können wir die Leistung des Spiels auf der Nintendo Switch 2 nicht zeigen, aber es wird im Laufe des Tages auch auf dieser Plattform erscheinen. Wenn Sie mehr über unsere ausführlichen Gedanken erfahren möchten, lesen Sie hier unseren vollständigen Testbericht. Tod für Chronos und bis später!