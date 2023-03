Wir schauen uns Wildcat Gun Machine auf dem heutigen GR Live an

Wir beenden heute eine weitere Woche GR Live-Streams, und wir tun dies, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf Chunkybox Games' den jüngsten Bullet-Hell-Twin-Stick-Shooter Wildcat Gun Machine richten.

Die Idee dieses Spiels ist es, in einen chaotischen Dungeon zu gehen, um alle Arten von fiesen Fleischbestien niederzuschießen, wobei nicht nur eine Sammlung von Schusswaffen, sondern auch riesige Mech-Roboter und echte Kätzchen verwendet werden.

Mit viel Action auf den Karten werden wir am heutigen GR Live zur üblichen Zeit von 15:00 GMT / 16:00 Uhr MEZ in Wildcat Gun Machine springen, um eine Stunde Gameplay zu spielen, an dem ihr teilnehmen und euch die GR Live-Homepage ansehen könnt.