Wir schauen uns The Siege and the Sandfox auf dem heutigen GR Live an

HQ

Wir sind heute für einen weiteren GR Live Stream zurück! Dieses Mal richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das 2D-Stealth-Spiel Metroidvania The Siege and the Sandfox des Entwicklers Cardboard Sword, einen Plattformer, in dem es darum geht, sich in tiefe Ruinen zu wagen und die Wahrheit über das Böse herauszufinden, das im Sand lauert.

Für diesen GR Live -Stream ist es erwähnenswert, dass wir etwas früher, von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ, für die übliche Dauer von einer Stunde beginnen werden. Besuchen Sie unbedingt die GR Live-Homepage, um an der Action teilzunehmen, während sie sich entfaltet.