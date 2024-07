Wir schauen uns The First Descendant auf dem heutigen GR Live an

HQ

Gestern war der große Starttag für Nexons MMO-Looter-Shooter The First Descendant, ein Spiel, in dem die Spieler in eine gefährliche Welt reisen, um mächtige Charaktere einzusetzen, um Horden von Feinden und riesigen Bossen zu besiegen.

Da The First Descendant jetzt auf PC, PlayStation und Xbox verfügbar ist, werde ich mir das Spiel am heutigen GR Live ansehen, wo ich ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ eine Stunde lang auf der GR Live-Homepage spielen werde.

Schaut unbedingt vorbei, um zu sehen, wie sich das Spiel entwickelt, und vergesst auch nicht, unsere aktuelle Vorschau auf den Titel zu lesen, während wir hart an der vollständigen Rezension arbeiten.