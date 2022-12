Wir schauen uns The Callisto Protocol auf der heutigen GR Live an

HQ

Heute ist ein ziemlich großer Tag für Spiele. Nicht nur Marvel's Midnight Suns debütierte, sondern auch Need for Speed Unbound und sogar das mit Spannung erwartete The Callisto Protocol. Wenn wir über Letzteres sprechen, werden wir auf der heutigen GR Live die Eröffnungsstunde des Survival-Horror-Debüts von Striking Distance, bei dem ich moderieren werde, untersuchen und durchspielen.

Beginnend mit der üblichen Zeit von 15:00 GMT / 16:00 MEZ, besuchen Sie mich auf der GR Live-Homepage für eine Stunde dieses vielversprechenden schrecklichen Titels, und bis wir live gehen, lesen Sie auch unsere Rezension von The Callisto Protocol hier.

Und für diejenigen, die nicht wissen, was dieses Spiel ist, sieht die allgemeine Prämisse, dass Jacob Lee (Josh Duhamel) versucht, dem Black Iron Prison auf Jupiters Mond, Callisto, im Jahr 2320 zu entkommen, das von einer außerirdischen Krankheit namens Biophage überrannt wird, die Menschen in verdrehte und gewalttätige Kreaturen verwandelt.