Wir schauen uns The Alters auf dem heutigen GR Live an Werfen Sie mit uns einen Blick auf eine Stunde eines der am besten aufgenommenen Spiele des Jahres.

HQ Diese Woche kehren wir für einen weiteren GR Live -Stream zurück, da wir uns auf 11 bit studios ' The Alters konzentrieren. Das Sci-Fi-Spiel, das bisher zu den am besten aufgenommenen Titeln des Jahres gehört, hat uns bei der Rezension umgehauen, und jetzt ist es an der Zeit, für eine Stunde Live-Action ins Spiel zurückzukehren. Ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ werde ich die Eröffnungsstunde von The Alters moderieren und durchspielen, alles auf der GR Live-Homepage. Schauen Sie unbedingt vorbei, um zu sehen, warum dieses Survival-Spiel bei den Fans auf PC und Konsole zu einem so großen Hit geworden ist.