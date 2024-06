Wir schauen uns Star Wars: Hunters auf dem heutigen GR Live an

HQ

Heute ist ein ziemlich großer Tag für Gamer auf der ganzen Welt. Nicht nur Destiny 2: The Final Shape wird gestartet, sondern auch Killer Klowns from Outer Space: The Game und Star Wars: Hunters.

Apropos Letzteres: Wir werden uns Hunters am heutigen GR Live ansehen, wo unsere eigene Rebeca moderieren und die Eröffnungsstunde des Spiels auf der GR Live-Homepage ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ durchspielen wird.

Schauen Sie unbedingt vorbei, um zu sehen, wie sich dieser Multiplayer-Titel entwickelt, und vergessen Sie auch nicht, unsere Rezension des Spiels hier zu lesen.