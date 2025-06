Wir schauen uns Splitgate 2 auf dem heutigen GR Live an

HQ

Wir kehren im Laufe des Tages für eine neue GR Live Folge zurück, in der der Fokus auf die Fortsetzung des Arena-Shooters Splitgate 2 verschoben wird. Das Spiel wurde Ende letzter Woche vollständig veröffentlicht, im Einklang mit dem Gründer seines Entwicklers, der bei Summer Game Fest die Bühne betrat und ein paar Leute verärgerte (etwas, das 1047 Games dazu veranlasste, eine Entschuldigungserklärung abzugeben).

Was diese Fortsetzung den Fans bietet, so bietet sie neben Verbesserungen am Kernkonzept von Splitgate auch eine Menge zusätzlicher Modi, wie z. B. ein neu enthülltes Battle Royale. Es ist auch ein Free-to-Play-Spiel, wenn auch eines mit Mikrotransaktionen, einschließlich einer ehemaligen 80-Dollar-Kosmetik, die 1047 auch dazu veranlasste, eine Erklärung abzugeben.

Unabhängig von der jüngsten Kontroverse werden wir uns Splitgate 2 auf der heutigen GR Live ansehen, wo ich eine Stunde des Spiels moderieren und von der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ durchspielen werde.