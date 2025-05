Wir schauen uns Revenge of the Savage Planet auf dem heutigen GR Live an

HQ

Es war eine verdammt lange Reise für Raccoon Logic. Der Entwickler von Revenge of the Savage Planet war früher als Typhoon Studios bekannt und wurde vor Jahren von Google als einer seiner Stadia Entwickler übernommen, bevor Stadia auf sehr auffällige Weise zusammenbrach und verbrannte, was dazu führte, dass Typhoon aufgelöst wurde und die Savage Planet -Serie in der Schwebe blieb, obwohl Journey to the Savage Planet gestartet und recht gut aufgenommen wurde.

In den letzten Jahren hat die Mehrheit der Typhoon -Mitarbeiter ein neues Unternehmen namens Raccoon Logic gegründet, dann die Savage Planet -Rechte zurückerwarben und dann eine Fortsetzung des Originals erstellt, die Seitenhiebe auf Google und ihr schlechtes Stadia -Management enthielt, wie wir kürzlich auf der GDC gesehen haben.

Jetzt ist Revenge of the Savage Planet da, und wir werden das Spiel zum Thema des neuesten GR Live -Streams machen. Ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ werde ich die Eröffnungsstunde des Spiels auf der GR Live-Homepage moderieren und durchspielen.

Schaut unbedingt vorbei, um zu sehen, warum ihr euch das Spiel an diesem Wochenende ansehen solltet, da es jetzt auf PC, Konsolen und sogar Diensten wie Game Pass verfügbar ist. Vergessen Sie auch nicht, unseren Testbericht zu lesen, um vollständige analytische Eindrücke zu erhalten.