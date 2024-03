Wir schauen uns Reveil auf der heutigen GR Live an

Wir runden die Streams dieser Woche ab, indem wir uns dem Horrortitel GR Live von Pixelsplit, Reveil, zuwenden. In diesem Spiel erkunden die Spieler den sich entwickelnden mentalen Zustand des Protagonisten Walter, der versucht, zusammenzusetzen, was mit seiner Familie passiert ist und was er ihr angetan hat.

Sie können uns zur üblichen Zeit von 16:00 GMT / 17:00 MEZ auf der GR Live-Homepage besuchen, um die Eröffnungsstunde von Reveil zu verfolgen, alles mit unserem eigenen Rebeca-Hosting. Schaut auf jeden Fall vorbei, um zu sehen, wie sie sich in dieser beunruhigenden und verrückten Ich-Erfahrung dumm erschreckt.