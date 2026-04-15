Wir schauen uns Replaced in der heutigen GR Live aus

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Es ist eine ziemlich herausragende Woche für Videospiel-Fans, da es eine Menge großer Titel gibt, die erwähnenswert sind. Pragmata, Maus: Privatdetektiv. Für Hire, Replaced, die Liste geht weiter.

Apropos Sad Cat Studios Action-Projekt: Wir werden Replaced auf der heutigen GR Live im Rampenlicht stellen, wo ich ab der üblichen Zeit von 16:00 BST/17:00 MESZ die erste Stunde des Spiels auf der GR Live-Homepage hosten und durchspielen werde.

Mehr zu Replaced finden Sie unsere begeisterte Rezension des Spiels, um zu verstehen, warum Sie sich Zeit nehmen sollten, es selbst auszuprobieren.