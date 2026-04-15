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Replaced
Wir schauen uns Replaced in der heutigen GR Live aus
Begleiten Sie uns zur ersten Stunde des gefeierten Actiontitels Sad Cat Studios.
HQ
Es ist eine ziemlich herausragende Woche für Videospiel-Fans, da es eine Menge großer Titel gibt, die erwähnenswert sind. Pragmata, Maus: Privatdetektiv. Für Hire, Replaced, die Liste geht weiter.
Apropos Sad Cat Studios Action-Projekt: Wir werden Replaced auf der heutigen GR Live im Rampenlicht stellen, wo ich ab der üblichen Zeit von 16:00 BST/17:00 MESZ die erste Stunde des Spiels auf der GR Live-Homepage hosten und durchspielen werde.
Mehr zu Replaced finden Sie unsere begeisterte Rezension des Spiels, um zu verstehen, warum Sie sich Zeit nehmen sollten, es selbst auszuprobieren.