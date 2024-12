Wir schauen uns Ravenswatch auf dem heutigen GR Live an

HQ

Vor kurzem, nach einem längeren Abstecher in den Early Access, hat Passtech Games, der Entwickler hinter dem fantastischen Curse of the Dead Gods, sein neuestes Projekt in seinem vollständigen 1.0-Zustand gestartet. Bekannt als Ravenswatch, ist dies ein Top-Down-Roguelike, bei dem du in die Rolle einer von vielen ikonischen Märchenfiguren schlüpfst, um aufzusteigen und letztendlich gegen die Albträume zurückzuschlagen, die die Welt bedrohen.

Da das Spiel nach seiner vollständigen Veröffentlichung aus dem Early Access (und auf Konsolen) jetzt allgemein verfügbar ist, werden wir uns im Rahmen des heutigen GR Live -Angebots auf eine Stunde Ravenswatch stürzen. Ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ werde ich auf der GR Live-Homepage hosten, also schaut unbedingt vorbei, um die Action zu erleben, während sie sich entfaltet.

Wenn Sie es noch nicht getan haben, sollten Sie sich den Konsolen-Launch-Trailer von Ravenwatch unten ansehen.