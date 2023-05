Wir schauen uns Planet of Lana auf dem heutigen GR Live an

HQ

Anfang dieser Woche hat Wishfully sein beeindruckendes Abenteuer-Plattformspiel Planet of Lana veröffentlicht, bei dem es sich um einen Titel handelt, bei dem die Spieler die junge Lana durch mehrere wunderschöne Biome führen müssen, in der Hoffnung, ihre Familie zu retten und eine Roboterinvasion zu stoppen.

Ab heute auf PC und Xbox-Konsolen verfügbar (sogar als Game Pass-Titel, werden wir uns die Öffnungszeiten von Planet of Lana auf der heutigen GR Live ansehen, wo unsere eigene Rebeca alles ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ moderieren wird. Verfolgen Sie die Action auf der GR Live-Homepage.

Und bis wir live gehen, lest auch unsere Gedanken zu Planet of Lana rechts Planet von Lana" target="_blank">hier in unserer Rezension.