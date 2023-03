Wir schauen uns Octopath Traveler II auf dem heutigen GR Live an

HQ

Ende Februar war ein absolutes Monster, wenn es um neue Spielstarts ging. In den letzten Wochen haben wir uns Atomic Heart, Company of Heroes 3, Wild Hearts, Wanted: Dead, Metroid Prime Remastered, Scars Above, Destiny 2: Lightfall und mehr. Mit einem solchen Array haben wir sogar ein paar große Spiele verpasst, und heute werden wir das teilweise korrigieren, indem wir einen Blick auf Octopath Traveler II werfen.

Das ist richtig, ab der üblichen Zeit von 15:00 GMT / 16:00 MEZ könnt ihr unsere eigene Rebeca auf der GR Live Homepage besuchen, um zu sehen, wie sich die Eröffnungsstunde der markanten Fortsetzung in voller Länge abspielt.

Und bevor dieser Stream beginnt, solltest du auch hier vorbeischauen, um unsere vollständige Rezension von Octopath Traveler II zu lesen und dir sogar einen Trailer für das Spiel unten anzusehen.