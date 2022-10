Wir schauen uns No Man's Sky auf Switch auf dem heutigen GR Live an

HQ

Es ist erst ein paar Tage her, als No Man's Sky eine Reihe neuer Inhalte erhielt. Das Update 4.0 (bekannt als Waypoint) brachte nicht nur eine Reihe überarbeiteter Gameplay-Grundlagen mit sich - darunter Spielmodi, Inventargröße, Meilensteine, Reisekatalogisierung und mehr -, sondern das Spiel debütierte auch auf Nintendo Switch.

HQ

Und in diesem Sinne werden wir auf der heutigen GR Live in das epische kosmische Abenteuer von Hello Games auf Nintendos Hybridplattform einsteigen. Ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ werden wir live auf der GR Live-Homepage sein, wo ich Gastgeber sein werde und in eine Stunde No Man's Sky eintauchen möchte.

Bis dahin solltet ihr euch auch den Trailer zu Update 4.0: Waypoint unten ansehen, um zu sehen, wie er die Dinge aufrüttelt.