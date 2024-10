Wir schauen uns New World: Aeternum auf dem heutigen GR Live an

Gestern öffnete Amazon Games erneut die Türen zu New World, diesmal in einer neuen Version des MMORPGs, die Änderungen an der Geschichte und der Welt enthielt und neue Charaktere und Inhalte hinzufügte, während auch das Basisspiel und die Erweiterung Rise of the Angry Earth zusammengeführt wurden. Diese kollektive Anstrengung ist als New World: Aeternum bekannt und es ist auch das erste Mal, dass der Titel auf Konsolen erscheint.

Mit dieser Veröffentlichung im Hinterkopf werden wir am heutigen GR Live in New World: Aeternum eintauchen, wo ich eine Stunde des Spiels moderieren und durchspielen werde, und zwar alles auf der GR Live-Homepage ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ.

Schaut unbedingt vorbei, um zu sehen, wie sich New World: Aeternum entwickelt, und bleibt auch dran für unsere Rezension, an der wir derzeit hart arbeiten.