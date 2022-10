Wir schauen uns New Tales from the Borderlands auf der heutigen GR Live an

HQ

Letzte Woche war eine riesige für Spielstarts, als wir Gotham Knights, A Plague Tale: Requiem, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, New Tales from the Borderlands und mehr bekamen. Und wenn wir über New Tales sprechen, werden wir in der heutigen Folge von GR Live in genau dieses Spiel einsteigen.

Das stimmt. Ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ wird unsere eigene Rebeca Gastgeber sein und versuchen, in eine Stunde des narrativen Abenteuerspiels von Gearbox einzutauchen. Besuchen Sie sie auf der GR Live-Homepage , um die Action zu verfolgen und zu sehen, was diese neue Sammlung pandoranischer Außenseiter vorhat.