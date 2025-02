Wir schauen uns Lost Records: Bloom and Rage auf dem heutigen GR Live an Begleiten Sie uns in der ersten Stunde von Tape One: Bloom.

Die erste Hälfte von Lost Records: Bloom and Rage feiert heute ihr Debüt. Tape One: Bloom erscheint auf PC und Konsolen und debütiert mit ihm ein brandneues, erzählerisches Abenteuer der Life is Strange -Schöpfer Don't Nod, das sich um vier junge Mädchen dreht, die einen unerwarteten Sommer erleben, an den sie sich für den Rest ihres Lebens erinnern werden. Während ihr unsere Gedanken zu Tape One: Bloom hier oder unten sehen oder lesen könnt, könnt ihr die erste Stunde des Spiels erleben, indem ihr heute Nachmittag ab 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ die GR Live-Homepage besucht, wenn ich einen Teil des Titels moderieren und spielen werde. Haben Sie vor, Lost Records: Bloom and Rage im Laufe des Tages auszuchecken?