Wir schauen uns Inkulinati auf dem heutigen GR Live an

Gestern war der Starttermin für den Early Access/Xbox Game Preview-Titel von Yaza Games, Inkulinati. Entworfen als ein Spiel, in dem die Spieler Rechnungen begleichen müssen, indem sie Legionen von seltsamen und wunderbaren Kritzeleien im Kampf befehligen, findet dieses Spiel auf einem mittelalterlichen Manuskript statt und verleiht dem Spiel den Anschein von etwas, das Sie auf einem Wandteppich finden würden.

Da Inkulinati jetzt in seiner Early-Access-Form zum Auschecken verfügbar ist, tauchen wir für eine Stunde in das Spiel auf dem heutigen GR Live ein, wo unsere eigene Rebeca die erste Stunde des Strategietitels moderieren und durchspielen wird. Besuchen Sie sie auf der GR Live-Homepage, um die Action zu sehen, während sie sich entfaltet, und sehen Sie sich unten einen Trailer des Spiels an, um zu sehen, was uns erwartet.