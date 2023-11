Wir schauen uns Fortnite OG auf der heutigen GR Live an

HQ

Nach seiner Rückkehr und seinem kometenhaften Aufstieg zum Star haben wir beschlossen, dass heute der Tag ist, an dem wir auf die Insel zurückkehren, um den Fortnite OG-Modus auszuprobieren. Ab der üblichen Zeit um 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ wird unsere eigene Rebeca eine Stunde des klassischen Battle-Royale-Erlebnisses auf der GR Live-Homepage moderieren und spielen wollen.

Fortnite OG befindet sich derzeit im Season X-Format, was bedeutet, dass Sie alle Arten von wiederkehrenden Sehenswürdigkeiten und Gegenständen erwarten können, die aus dieser Zeit des Spiels stammen. Was die unmittelbare Zukunft betrifft, so wird das Spiel am kommenden Wochenende ein massives Big Bang-Event erhalten, also schauen Sie hier vorbei, um mehr über diesen Modus zu erfahren.