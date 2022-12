Wir schauen uns Fortnite Kapitel 4 auf der heutigen GR Live an

HQ

Das vergangene Wochenende war ein riesiges Wochenende für Fortnite-Spieler auf der ganzen Welt, als Epic Games den Vorhang für ein weiteres Kapitel des Titels schloss und die Tür zum nächsten öffnete. Jetzt, da wir uns in Kapitel 4 des äußerst beliebten Battle Royale befinden, werden wir zurück ins Spiel springen, um all die neuen Inhalte zu sehen, die es zu bieten hat.

Ab der üblichen Zeit von 15:00 GMT / 16:00 Uhr MEZ wird unsere eigene Rebeca Gastgeber und aus dem Kampfbus springen und kopfüber in Richtung der neu gestalteten Insel tauchen. Ihr könnt die Action verfolgen, während sie sich entfaltet, indem ihr die GR Live-Homepage besucht, und um zu sehen, was sonst noch (und wer sonst...?) das neue Kapitel und die neue Saison eingeführt haben, lest hier mehr.