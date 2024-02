Wir schauen uns Foamstars auf der heutigen GR Live an

HQ

Gestern Abend öffnete Square Enix offiziell die Türen zu seinem seifigen Multiplayer-Shooter, denn Foamstars erschien sowohl auf PS4 als auch auf PS5, sogar als Day-One-Launch auf PlayStation Plus.

In dem Spiel, das viele als Square Enix s Version von Splatoon bezeichnet haben, schlüpfen zwei Teams von Spielern in einzigartige Charaktere, die Schaumstoffwaffen verwenden, um in verschiedenen Spielmodi gegeneinander anzutreten und sich gegenseitig zu besiegen.

Da das Spiel jetzt verfügbar ist, werden wir uns die Eröffnungsstunde von Foamstars auf der GR Live-Homepage ansehen, wo ab der üblichen Zeit um 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ unsere eigene Rebeca moderieren wird. Schaut auf jeden Fall vorbei, um etwas Foamstars -Action zu sehen, und erhaltet einen Vorgeschmack auf das, was euch erwartet, im Trailer unten.