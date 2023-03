Wir schauen uns Dredge auf der heutigen GR Live an

HQ

Gestern startete Black Salt Games sein Lovecraft'sches und makabres Angelspiel Dredge. Während wir das Spiel bereits gespielt und eine Menge Gedanken in unserer Rezension geteilt haben, werden wir unsere Dredge-Berichterstattung fortsetzen, indem wir das Spiel in den Mittelpunkt des letzten GR Live-Streams dieser Woche stellen.

Beginnend um die übliche Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ wird unsere eigene Rebeca die erste Stunde des Angeltitels moderieren und in die erste Stunde eintauchen, alles auf der GR Live-Homepage.

Bis wir in ein paar Stunden live gehen, schaut euch auch den Launch-Trailer für Dredge unten an, um zu sehen, was Rebeca erwartet.