Wir schauen uns Disney Dreamlight Valley auf der heutigen GR Live an

Disney Dreamlight Valley hat für viele Disney/Pixar-Fans lange auf sich warten lassen. Angesiedelt in einer Welt, in der neue und alte Charaktere aus Ihren Lieblings-Disney-Filmen abhängen, liegt es an Ihnen, den Ort so wunderbar wie möglich zu gestalten.

Es ist eine Kombination aus einer Lebenssimulation mit einem Abenteuerspiel und ist sicherlich eines für die Disney-Fans da draußen. Wenn ihr sehen wollt, worum es bei der ganzen Aufregung geht, schaut euch die erste Stunde heute um 16:00 Uhr GMT/17:00 Uhr MEZ an.

Den Stream könnt ihr euch auf der GR Live Homepage ansehen. Wir sehen uns dort!