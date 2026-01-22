Wir schauen uns die vollständige Veröffentlichung von 2XKO auf der heutigen GR Live an

HQ

2026 ist definitiv ein guter Start für Tag-Team-Kämpfer. 2XKO hat im Early Access nicht lange verweilt, und nachdem wir den Spielern im vergangenen Oktober die Möglichkeit gegeben haben, einzusteigen und zu swingen, haben wir nun die vollständige Veröffentlichung, die wir Anfang dieser Woche durchgehen können.

Die erste Staffel des Spiels ist offiziell da, zusammen mit der Einführung von Caitlyn, und wir werden uns beide heute in der GR Live ansehen. Wie immer beginnt unser Stream um 16:00 GMT/17:00 Uhr MEZ und ihr findet ihn auf der GR Live Homepage oder über die YouTube-, Twitch- und Facebook-Seiten von Gamereactor.

2XKO zeigt einige deiner Lieblings-League of Legends Champions in 2-gegen-2-Matches. Bisher wurden etwa ein Dutzend Kämpfer ins Spiel aufgenommen, aber man kann sich vorstellen, dass noch viele weitere unterwegs sind, wenn man dem Kader von League nach geht. Sehen Sie sich hier unsere ersten Eindrücke an und halten Sie Ausschau nach unserer vollständigen Rezension, die später diese Woche erscheint.