Wir schauen uns die offene Beta von Diablo IV auf der heutigen GR Live an

HQ

Letzte Woche hatten viele Fans der Diablo-Serie die Möglichkeit, das ganze Wochenende über Diablo IV zu spielen, als Teil des Early Access für die offene Beta. Nun, an diesem Wochenende ist diese sehr offene Beta zurück, außer dass sie jetzt für absolut jeden verfügbar ist, der das Spiel ausprobieren möchte.

Ab 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ wird die offene Beta zugänglich sein, und da dies der Fall ist, werden wir am heutigen GR Live in Diablo IV springen, wo zur gleichen Zeit die Beta beginnt, wird unsere eigene Rebeca versuchen, eine Stunde des kommenden Blizzard's-Rollenspiels zu spielen.

Schaut ihr auf der GR Live-Homepage an und lest auch unsere Gedanken zu Diablo IV in unserer neuesten Vorschau hier.