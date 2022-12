Wir schauen uns die neueste Destiny 2-Saison auf der heutigen GR Live an

HQ

Gestern Abend debütierte eine brandneue Staffel von Destiny 2, eine Saison, die eine brandneue Reihe von wöchentlichen Story-Missionen rund um den laufenden Kampf zwischen dem Warmind Rasputin und dem Hive-Lord Xivu Arath bietet, zusammen mit einer Reihe neuer saisonaler Aktivitäten und anderer Goodies, einschließlich eines Crossovers mit Ubisoft.

Da so viel geboten wird, werden wir auf der heutigen GR Live wieder in Destiny 2 einsteigen, wo ich die erste Stunde der neuen saisonalen Inhalte moderieren und durchspielen werde, um zu sehen, was sie zu bieten haben.

Ab der üblichen Zeit von 15:00 GMT / 16:00 Uhr MEZ könnt ihr die Action auf der GR Live-Homepage finden, und bis wir live gehen, solltet ihr auch den Trailer der Saison unten sehen.