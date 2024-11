Wir schauen uns die neueste Ausgabe der AirPods Max von Apple im neuesten Quick Look an

HQ

Während es immer ein GesprächApple über den allgemeinen Mangel an Innovation bei seinen Produkten gibt, hat sich das Technologieunternehmen auch einen Platz auf dem Markt erarbeitet, an dem seine Technologie so einfach zu bedienen und beliebt ist, dass man auch einfach sagen kann: "Wenn es nicht kaputt ist, repariere es nicht".

Die jüngsten Gesetzesänderungen auf der ganzen Welt, die hauptsächlich von der EU vorangetrieben wurden, haben dazu geführt, dass Apple gezwungen war, umzuschwenken und tatsächlich Änderungen an seinen Geräten vorzunehmen, hauptsächlich in Form von der Abschaffung von Lightning -Anschlüssen zugunsten von USB-C, um Elektroschrott zu reduzieren und Geräte universeller zu verbinden. Dies ist so ziemlich die primäre Art und Weise, wie die letzten AirPods Max geändert wurden.

In der neuesten Folge von Quick Look hat unser eigener Magnus ein neues Paar AirPods Max in die Hände bekommen, um über all die Gründe zu sprechen, warum er sie mag, aber auch um ein paar andere Meinungen darzulegen. Schauen Sie sich unbedingt das Video unten an, um sie von dem Mann selbst zu hören.