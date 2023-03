Wir schauen uns die neue Fortnite-Saison auf der heutigen GR Live an

HQ

Vor kurzem hat Epic Games die neue Saison seines Battle Royale-Titels Fortnite veröffentlicht, der alle möglichen neuen Ergänzungen in das Spiel bringt, darunter grindbare Schienen, neue Waffen, mehr Perk-Karten, ein Attack on Titan-Crossover und mehr. Da diese neue Saison nun da ist, dachten wir, dass es keinen besseren Zeitpunkt als die Gegenwart gibt, um auf der Jagd nach Victory Royale Crowns wieder in das Spiel einzutauchen.

Ab der üblichen Zeit um 15:00 Uhr GMT / 16:00 Uhr MEZ wird unsere eigene Rebeca Gastgeber sein und versuchen, eine Stunde der neuen Fortnite-Saison zu spielen, alles von der GR Live-Homepage. Schauen Sie unbedingt vorbei, um Rebeca in Aktion zu sehen.