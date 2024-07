Wir schauen uns die erste Staffel von XDefiant auf der heutigen GR Live an

HQ

Wir kehren in der heutigen GR Live zu einem der beliebtesten Shooter des Jahres zurück. Jetzt, da die erste Saison von XDefiant erschienen ist, werden wir uns wieder in den Titel stürzen, um zu sehen, wie die neue Rainbow Six: Siege GSK-Fraktion, die drei neuen Karten und Waffen sowie der zusätzliche Capture the Flag -Spielmodus die Dinge aufrütteln.

Ihr könnt die Action auf der GR Live-Homepage zur üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ verfolgen, wenn ich eine Stunde lang moderieren und spielen werde.

Und bis dahin könnt ihr auch hier vorbeischauen, um Magnus' jüngste Eindrücke von Staffel 1 zu sehen.