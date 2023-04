Wir schauen uns die Closed Beta von XDefiant in der heutigen GR Live an

HQ

Gegen Ende letzter Woche haben wir eine Vorschau auf Ubisofts kommenden Arena-Shooter XDefiant veröffentlicht, eine Vorschau, die darauf basierte, dass wir vor relativ kurzer Zeit einen Teil des Spiels spielen konnten. Während ihr hier nachlesen könnt, was wir über das Spiel gedacht haben, werden wir auch im heutigen GR Live wieder in den Titel einsteigen.

Ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ wird unsere Rebeca versuchen, eine Stunde der laufenden Closed Beta für das Spiel zu spielen, in der sie jede der verfügbaren Fraktionen erleben, eine Menge einzigartiger Waffen testen und ikonische Ubisoft-Orte im breiten Kartenpool besuchen kann.

Um an dem Spaß teilzunehmen, besuchen Sie in ein paar Stunden die GR Live-Homepage und sehen Sie sich unten ein wenig XDefiant-Gameplay an, um einen Vorgeschmack auf das zu erhalten, was kommen wird.