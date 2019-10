Wir schauen uns den Xbox Elite Controller Series 2 aus nächster Nähe an

Vielspieler auf der Xbox One werden den Elite-Controller kennen, der mehr Funktionen und Anpassungsoptionen bietet, als das reguläre Modell. Auf der vergangenen E3 wurde die zweite Serie dieses Controllers vorgestellt, in der das ursprüngliche Konzept von mehr Komfort und Anpassungsmöglichkeiten wiederholt wurde.

In diesem Exemplar können wir beispielsweise die Spannung in den Sticks modifizieren, es gibt aber natürlich noch ein paar weitere Upgrades. Wir haben schon vor der Veröffentlichung am 4. November eine der kleinen Schachteln in die Hände bekommen, um euch einen Eindruck davon zu vermitteln. Wer sich anschauen möchte, was alles in der Box enthalten ist, wirft einen Blick in unser Unboxing-Video und nimmt direkt unseren Ersteindruck mit.

