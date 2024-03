Wir schauen uns das Update 1.6 von Stardew Valley auf der heutigen GR Live an

HQ

Diese Woche war eine große Woche für Stardew Valley -Fans, da das Spiel ein großes und brandneues Update erhielt, das eine ganze Reihe von Systemen anpasste und auch eine Reihe aufregender neuer Dinge hinzufügte. Einen Überblick über dieses Update finden Sie hier.

Aber um selbst einen Vorgeschmack auf dieses Update zu bekommen, haben wir beschlossen, dass es keinen besseren Zeitpunkt gibt, um in die Welt von Stardew zurückzukehren, als auf dem heutigen GR Live, was genau das ist, was unsere eigene Rebeca tun wird, wenn sie zur üblichen Zeit um 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ auf der GR Live-Homepage beginnt.