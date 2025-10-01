Wir schauen uns das Tusk Force-Update von War Thunder auf der heutigen GR Live an

HQ

Das dritte große Update des Jahres für War Thunder ist da. Dieses Update, das unter dem Namen Tusk Force bekannt ist, fügt eine riesige Auswahl an neuen Fahrzeugen hinzu, die es freizuschalten und zu meistern gilt, und zwar in den Optionen zu Lande, in der Luft und zu Wasser, während es sogar einige Karten verbessert und den Zerstörungseffekt insbesondere für Bäume verstärkt.

Es ist wieder einmal eine große Veränderung für War Thunder und um diesen Moment und Meilenstein zu markieren, werden wir im Rahmen des heutigen GR Live -Angebots ins Spiel einsteigen, bei dem ich ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ auf der GR Live-Homepage eine Stunde lang moderieren werde.

Schaut unbedingt vorbei, um zu sehen, warum War Thunder jetzt verfügbar ist und das kostenlose Update Tusk Force einen Blick wert ist.