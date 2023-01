Wir schauen uns das neu angekündigte ASUS ROG Azoth an

HQ

Die CES ist jetzt fertig und abgeschlossen, aber wir kauen immer noch alle Ankündigungen durch und arbeiten daran, einige der neu angekündigten Technologien praktisch zu nutzen. Zu diesem Zweck hatten wir die Gelegenheit, mit einem der neuesten Geräte von ASUS herumzuspielen: dem ROG Azoth.

Diese Tastatur hat einen Formfaktor von 75% sowie eine Tri-Mode-Verbindung und sogar ein kleines OLED-Display, mit dem Systeminformationen angezeigt werden können. Darüber hinaus verwendet es mechanische Schalter von ROG NX, hat Beine unterschiedlicher Höhe und verfügt über eine Silikondichtungshalterung, die feuchten Schaum verwendet, um das Tipperlebnis zu verbessern. Unnötig zu sagen, dass es viel zu tun gibt.

Und in diesem Sinne haben wir es zum Schwerpunkt unserer neuesten Episode von Quick Look gemacht, was bedeutet, dass Sie das Video unten sehen können, um Magnus durch alle Funktionen zu führen und sogar einige frühe Gedanken zu geben.