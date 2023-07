Wir schauen uns das La Royale-Update von War Thunder auf dem heutigen GR Live an

HQ

Kürzlich hat Gaijin Entertainment seinen Fahrzeugkriegstitel War Thunder mit einem brandneuen Update namens La Royale massiv erweitert. Dieses Update bringt, wie einige der anderen großen Updates in der Vergangenheit, wie z. B. Drone Age, nicht nur neue Fahrzeuge, sondern auch zusätzliche Mechaniken und grafische Updates.

Zunächst einmal können sich die Spieler jetzt in Seeschlachten mit Befestigungsmechaniken beschäftigen und neue Leucht- und Flugeffekte für Raketen und Geschosse erleben. Außerdem gibt es realistischere Treffer für bestimmte Panzergranatentypen, funktionsfähige Kühler in gepanzerten Fahrzeugen und mehr.

Was die neuen Fahrzeuge betrifft, so gibt es für die meisten Länder neue Flugzeuge, Bodenfahrzeuge und Schlachtschiffe, und wenn all dies nicht ausreicht, um euch zu begeistern, sollten die beiden neuen Schauplätze Iberisches Schloss und Franz-Josef-Land hoffentlich euren Appetit stillen.

Um einen Haufen dieser neuen Mechaniken und Inhalte zu sehen, solltet ihr zur üblichen Zeit um 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ auf der GR Live-Homepage vorbeischauen, wo ich eine Stunde lang das La Royale-Update von War Thunder moderieren und spielen werde.