Wir schauen uns das Halo Infinite - Winter-Update auf der heutigen GR Live an

HQ

Das Winter-Update für Halo Infinite war ein höllisches Biest. Das Update brachte die Forge-Beta, die Koop-Kampagne, Verbesserungen beim Matchmaking und wie Erfahrung verdient wird, zusammen mit einem neuen, kürzeren 30-stufigen Battle Pass, zusätzlichen Events und einer Vielzahl anderer Goodies. Unnötig zu sagen, dass diese nach etwa einem Jahr mit ziemlich enttäuschenden Updates und Staffeln viel zu beachten hat, weshalb wir sie auf der heutigen GR Live ausprobieren werden.

Beginnend mit der üblichen Zeit von 15:00 GMT / 16:00 Uhr MEZ werde ich Gastgeber sein und zurück in Halo Infinite springen, um zu sehen, wie sich der Titel mit diesem Update geändert und erweitert hat. Ich werde einen Blick auf das neue Forge-Angebot werfen und auch in Multiplayer-Action einsteigen, also schaut unbedingt auf der GR Live-Homepage vorbei, um an dem Spaß teilzunehmen.

Und bevor Sie live gehen, lesen Sie hier mehr über das Winter-Update.