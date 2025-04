Wir schauen uns Blue Prince auf dem heutigen GR Live an

HQ

Anfang dieser Woche konnten wir euch alles über unsere Zeit mit Dogubombs Blue Prince erzählen, einem Puzzlespiel, bei dem es darum geht, durch ein mysteriöses Herrenhaus zu navigieren, um seinen mythischen 46. Raum zu finden. Bisher ist das Spiel bei den Kritikern unglaublich gut angekommen und gilt derzeit mit einer Metacritic-Punktzahl von 92 als einer der besten Titel des Jahres 2025. Heute werden die Fans auf das Gelände der Mt. Holly Villa gelassen, und um diesen Anlass zu feiern, werden wir in der heutigen GR Live Folge mitmachen.

Beginnend mit der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ werde ich die Eröffnungsstunde von Blue Prince moderieren und spielen, alles auf der GR Live-Homepage und auf den Twitch-, YouTube- und Facebook-Kanälen von Gamereactor.

Schauen Sie unbedingt vorbei, um zu sehen, warum dieses Spiel als eines der besten Puzzlespiele aller Zeiten gilt, und denken Sie daran, dass Sie selbst an der Action teilnehmen können, da Blue Prince heute auf PC und Konsolen erscheint, sogar als Game Pass Veröffentlichung am ersten Tag und als Teil des PlayStation Plus breiteren Katalogs.