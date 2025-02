Wir schauen uns Avowed auf dem heutigen GR Live an Wir machen uns auf den Weg in die Lebendigen Lande, um zu sehen, was es mit der Seelenpest auf sich hat.

HQ Ein fernes Land, eine schreckliche Seuche und ein Protagonist mit seltsamen pilzartigen Wucherungen im Gesicht? Wenn man alles zusammennimmt, erhält man Avowed, Obsidians neuestes und bisher ehrgeizigstes RPG. Das Spiel spielt im selben Universum wie Pillars of Eternity und ist ab sofort für Besitzer der Premium-Edition erhältlich, und wir werden es uns heute auf der GR Live ansehen. Der Stream startet zur gewohnten Zeit um 16:00 Uhr GMT/17:00 Uhr MEZ und kann auf unseren YouTube- oder Twitch-Seiten sowie auf der GR Live-Homepage angesehen werden. Wenn du dich fragst, ob du das Geld für dieses neue Fantasy-RPG ausgeben sollst, solltest du für ein schnelles Gameplay vorbeischauen. Wenn Sie mehr über unsere ausführlichen Gedanken erfahren möchten, können Sie hier unseren Netzwerkbericht zu Avowed lesen.