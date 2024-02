Wir sagen, wie "super" Nvidias neue RTX 4080 wirklich ist

HQ

Während die Nvidia RTX 40-Grafikkarten uns viele Leistungssteigerungen für Spiele beschert haben, war der Einstiegspreis für viele Verbraucher einfach zu hoch. Selbst die mittelmäßigeren Karten kosteten einen Arm und ein Bein, und so scheint es, dass Nvidia mit diesem neuen Super-Line-up versucht, das zu ändern.

In unserem neuesten Quick Look zeigen wir die neue RTX 4080 Super in ihrer ganzen Pracht. Sofort wird sie dank eines erheblichen Preisverfalls zu einer attraktiveren Karte als ihr 4080-Vorgänger, aber Sie erhalten auch mehr Leistung.

Sehen Sie sich das folgende Video an, um mehr über CUDA-Kerne, Geschwindigkeiten und mehr zu erfahren: