Wir rüsten uns für Dragon Ball auf! Funkensprühen: Null beim heutigen GR Live

Dragon Ball: Sparking! Zero ist jetzt erhältlich, und was gibt es Besseres, als das authentische Dragon Ball-Erlebnis zu feiern, als in GR Live einzutauchen? Heute veranstalten wir einen zweistündigen Special Stream des Spiels von Spike Chunsoft und Bandai Namco.

Mit den legendären Charakteren und Momenten aus der Dragon Ball-Serie kannst du deine Favoriten steuern und deine zerstörerischen Kräfte nach Belieben entfesseln. 180+ Charaktere schließen sich der Liste in Dragon Ball an! Sparking Zero, also finden Sie bestimmt einen, der zu Ihnen passt.

Den Livestream findet ihr wie immer auf der GR Live Homepage, oder über unsere YouTube und Twitch Seiten. Da es sich um einen zweistündigen Stream handelt, beginnen wir etwas früher, um 15:00 Uhr BST/16:00 Uhr MESZ, um zur regulären Zeit zu enden. In der Zwischenzeit können Sie sich hier unseren Testbericht ansehen.