HQ

Destiny 2: Season of the Haunted ist seit ein paar Wochen erhältlich und die Guardians sind zurück auf dem riesigen Raumschiff des Imperators, um gegen die Nightmares zu kämpfen und herauszufinden, welche Verbindung der Cabal-Anführer zur Darkness hat. Es ist schon etwas her, dass wir der Leviathan einen Besuch abgestattet haben, denn das Schiff war seit Destiny 2: Beyond Light verschwunden. Wir haben die Geschichte des legendären Raumschiffs für euch in einem Video zusammengefasst.