Wir räumen Verbrechen auf der heutigen GR Live auf

HQ

Vor ein paar Wochen veröffentlichte der Entwickler Draw Distance sein Top-Down-Stealth-Action-Spiel Serial Cleaners, einen Titel, der die Spieler in die Lage eines Tatortreinigers für den Mob in New York City der 1990er Jahre versetzt. Unnötig zu sagen, dass es eine ziemlich einzigartige Prämisse ist, die durch die vier verfügbaren Reiniger, als die Sie spielen können, noch einzigartiger gemacht wird, von denen jeder einen anderen Reinigungsstil auf den Tisch bringt.

Aber Sie können all dies bald in Aktion sehen, da wir später heute in Serial Cleaners als Teil des täglichen GR Live-Angebots eintauchen werden, was bedeutet, dass wir ab der üblichen Zeit von 15:00 BST / 16:00 MESZ in eine Stunde des Spiels springen und versuchen, Verbrechen zu beseitigen, ohne erwischt zu werden.

Und bis wir anfangen, schaut euch unten etwas Gameplay für Serial Cleaners an, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was wir vorhaben, wenn wir in ein paar Stunden live gehen.