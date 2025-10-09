Wir prügeln uns in 2XKO bei der heutigen GR Live

HQ

2XKO ist zwar erst seit kurzer Zeit im Early Access verfügbar, aber schon jetzt strömen Schwärme von Spielern zum neuen Tag-Fighter von Riot Games. Es bringt rasante Tag-Action wieder in den Vordergrund der Kampfspiele und kombiniert einen unverwechselbaren Look mit einem soliden mechanischen Potenzial.

Wenn ihr immer noch darauf gewartet habt, selbst in den Ring zu steigen, könnt ihr euch ansehen, was es mit 2XKO auf sich hat, denn wir werden das Spiel später heute auf GR Live streamen. Wie immer könnt ihr ab 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ einschalten und findet uns auf unseren YouTube-, Twitch- und Facebook-Seiten sowie auf der GR Live-Homepage.

Es ist noch sehr früh für 2XKO, und obwohl die Fans in Zukunft viel mehr Inhalte erwarten, könnt ihr euch hier auch einige unserer tiefergehenden Gedanken nach ein paar Stunden mit dem Spiel ansehen.