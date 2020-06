Wir probieren xCloud-Spiele auf Android-Geräten aus

Microsoft bietet Spielern und Technikinteressierten derzeit an, die Leistung ihres xCloud-Streaming-Dienstes zu testen. Viele Teilnehmer wurden in diese Phase bereits aufgenommen und sie haben bereits die Möglichkeit, mehr als 50 Spiele aus einem mit dem Xbox Game Pass vergleichbaren Katalog zu spielen - kostenlos und ohne eine Konsole oder einen PC zu benötigen. Unsere Kollegin Fabrizia hat euch diese Woche einige ihrer Eindrücke abgetippt, gleichzeitig haben wir auch Gameplay für euch am Start. Die ersten beiden Videos zeigen Gameplay auf einem Nvidia-Shield-TV, während das dritte Material von Microsofts Azure-Servern direkt auf unser Redmi Note 8 Pro übertragen wird.

