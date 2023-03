Wir passen unser MacBook mit einem Dbrand-Skin auf der neuesten Quick Look

HQ

Wenn Sie nach einer Methode suchen, um Ihren Laptop anzupassen und zu stilisieren und gleichzeitig Ihrem Gerät eine Schutzqualität zu verleihen, dann könnte der Fokus unserer neuesten Episode von Quick Look von Interesse sein.

Weil wir einen Dbrand-Laptop-Skin in die Hände bekommen haben, und unser eigener Magnus hat ihn auf sein MacBook geklatscht und dann eine Vielzahl von Gedanken und Meinungen darüber geteilt, was dieses Accessoire so einzigartig macht.

Achten Sie darauf, das Video unten zu sehen, um zu sehen, ob ein Dbrand-Skin etwas ist, das Sie für Ihren Laptop aufnehmen möchten.