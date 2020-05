Wir packen die streng limitierte Ausgabe von Fanatecs neuem F1-Premium-Lenkrad aus

Morgen stellt der deutsche Hardware-Hersteller Fanatec ein besonders schickes Gadget vor. Das Teil heißt ClubSport Steering Wheel F1 2020: Strictly Limited Edition und es basiert auf einem speziell gebauten Carbon-Verbundwerkstoff, das mit den Superv-Shifter-Pedalen der Fanatec Podium-Serie gekoppelt wird. Gamereactor hat gestern das erste Presseexemplar erhalten und einige Fotos von unserer Auspack-Session für euch aufgenommen. Es folgen die Presse-Infos:

• Einzigartiger, geschmiedeter Kohlenstoff

Belebt euren Rig mit dem F1-2020-Lenkrad, das eine 5 mm dicke Kohlefaser-Frontplatte und Kohlefaser-Schaltpedale aus geschmiedetem Carbon, orangefarbene Akzente und einen abgeschnittenen F1-Griff-Design aufweist. Anpassbare Tastenkappen sind ebenfalls enthalten.

• Perforierte Ledergriffe

Echte, glatte Ledergriffe bieten hervorragenden Komfort und Haltbarkeit, wobei die Perforationen über längere Rennsitzungen hinweg eine hervorragende Atmungsaktivität bieten.

• Magnetschalthebel in exklusiver Ausführung

Die Schalthebel zeichnen sich durch einen starken Magnetwiderstand und ein "Klicken" aus, was jedem Gang ein solides, positives Gefühl verleiht. Die 3 mm dicken Kohlefaserpedale sind exklusiv für das F1-2020-Lenkrad in limitierter Auflage aus geschmiedetem Carbon gefertigt worden. [Das ClubSport Steering Wheel F1 2020] ist mit dem "Podium Advanced Paddle Module" aus analogen Kupplungspedalen aufrüstbar.

• Austauschbares Schnellverschlusssystem

Das ClubSport-F1-2020-Lenkrad ist mit dem patentierten ClubSport-Schnellverschlussadapter vorinstalliert worden - einem Anschlusssystem für Automobile, mit dem der Fahrer das Gerät auch während des Spiels innerhalb von Sekunden austauschen kann.