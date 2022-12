Wir packen die neue AMD Radeon RX7900XT 4K Grafikkarte aus

HQ

In unserer Quicklooks-Serie bekommen wir manchmal einige wirklich interessante Technologien - wie diese AMD Radeon-Grafikkarte, die eine neue, erschwinglichere Zeit zum Spielen in 4K einläutet. Die Karte basiert auf einem Chiplet-Design und ist AMDs eigene Referenzkarte. Im Gegensatz zu seinem Konkurrenten in der RTX 40-Serie verfügt der RX7900XT über einen standardmäßigen 8-Pin-Stromanschluss und eine relativ kleine Größe. Es ist auch preislich weit entfernt von der +1500-Euro-Marke, die die Konkurrenz genießt.