Wir packen die Limited Edition von Fire Emblem: Three Houses aus

Wir haben die limitierte Edition von Fire Emblem: Three Houses in die Finger bekommen und ein schnelles Unboxing-Video mit allen Inhalten erstellt. Diese Sammelausgabe enthält eine Kopie des Spiels, ein wunderschönes Steelbook, einen schicken USB-Stick mit dem Soundtrack, ein paar Abzeichen und das Artbook. Mehr Eindrücke zum Spiel bekommt ihr in unserer Kritik und ganz frisch auch in unserem Spoiler-Artikel.

