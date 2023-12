Wir packen die Fanatec Podium Button Module Rally aus

HQ

Seit etwa 18 Monaten sehnen wir uns hier bei Gamereactor krampfhaft nach Fanatecs "Podium Button Module Rally", dem Knopfmodul, das am Lenkrad befestigt ist und in der WRC wirklich verwendet wird, in Fords Puma WRC-Wagen, der heute von Pierre-Louis Loubet und Ott Tänak gefahren wird. Wir sind eines der ersten Magazine/Websites der Welt, das ein Rezensionsexemplar erhalten hat, und unten finden Sie einige kurze Aufnahmen von uns beim Auspacken dieser Schönheit und des jetzt ausverkauften Sparco R383 WRC-Rings. Wir werden dieses Erotikpaket natürlich später in der Woche überprüfen.

Aus der offiziellen Pressemitteilung:

"Das Podium Button Module Rally wurde in Zusammenarbeit mit dem M-Sport World Rally Team entwickelt und ist ein funktionsreiches Gerät, das im Ford Puma Hybrid Rally1 WRC 2022 und 2023 zum Einsatz kommt. Dieses Modul verhalf dem neunfachen Weltmeister Sébastien Loeb zum Sieg bei der Rallye Monte Carlo 2022. Der Weltmeister von 2019, Ott Tänak, gewann die Rallye Schweden 2023 und die Rallye Chile.

Fahre mit der gleichen Ausrüstung wie das M-Sport World Rally Team in seinen 2022 und 2023 Ford Puma Hybrid Rally1 WRC-Fahrzeugen. Die originale Sparco-Felge, die von M-Sport verwendet wird, ist hier in einem Lenkradpaket erhältlich.

Das Modul spielt in der WRC eine wichtige Rolle. Das integrierte Display bedeutet, dass die M-Sport-Fahrer eine Bestätigung erhalten, dass eine Motor-, Regen- oder Boost-Schalterposition vom Fahrzeug akzeptiert wurde, die Tasteneinsätze ermöglichen es dem Team, das Layout einfach zu ändern, und die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung kann an die Bühnenbedingungen angepasst werden.

Dieses Tastenmodul ist für den Rallyesport optimiert und kann in einer Vielzahl von Fahrdisziplinen eingesetzt werden. Es ist der ideale Begleiter für den Podium Hub, der den Zugriff auf das Tuning-Menü hinzufügt, und er ist mit den meisten Fanatec-Felgen kompatibel, die das Sechs-Loch-Montagemuster verwenden."